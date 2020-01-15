رئيس الغرف السعودية: استضافة مجموعة الأعمالB20 يعزز دور القطاع الخاص

الرياض- مباشر: قال رئيس مجلس الغرف السعودية، إن استضافة المملكة لمجموعة الأعمال B20 المشاركة في مجموعة قمة العشرين G20 التي تنطلق غدا الخميس، تحت شعار "التحول نحو النمو الشامل"، بمشاركة مجتمع الأعمال العالمي في جميع الدول الأعضاء وجميع القطاعات الاقتصادية، تأتي متماشية مع أهمية القطاع الخاص العالمي.

وأضاف سامي بن عبد الله العبيدي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يؤكد على دور القطاع الخاص وتأثيره في التنمية الاقتصادية داخل المملكة وخارجها، وذلك في ظل ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير ضمن رؤية المملكة 2030.

ودعا العبيدي رجال وسيدات الأعمال استغلال الفرصة الذهبية في فتح النقاشات الهامة مع قطاع الأعمال في دول مجموعة العشرين، والسعي الجاد لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه قطاع الأعمال في جميع المجالات.

وأوضح أن المحاور الرئيسية لمجموعة الأعمال ستعمل على معالجة القضايا الملحة لقطاع الخاص، مشيراً إلى أن محور "المرأة في مجال الأعمال" يشكل فرصة كبيرة لدعم دور المرأة القيادي بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مجلس عمل متخصص في شؤون سيدات الأعمال، الذي يأتي متماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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