السوق السعودي يتراجع 0.5% بعد 4 ارتفاعات بضغط القياديات

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع متأثراً بهبوط قطاع الطاقة والمواد الأساسية بالإضافة إلى البنوك، وذلك بعد 4 ارتفاعات متتالية.

وتراجع المؤشر العام- تاسي، بالختام بنسبة 0.5 بالمائة إلى مستوى 8432.56 نقطة ليفقد من خلالها 42.25 نقطة.

وتباين أداء حركة التداول، بارتفاع أحجام التداول بالمقارنة بجلسة أمس الثلاثاء إلى 217.025 مليون سهم، مقابل 189.615 مليون سهم، فيما تراجعت قيمة التداولات إلى 4.282 مليار ريال مقابل 4.44 مليار ريال.

وتراجع أداء 106 ورقة مالية تصدرهم سهم دار الأركان بنسبة 5.99 بالمائة، وتلاه سهم أسواق العثيم بنسبة 3.89 بالمائة، كما تراجع أداء سهم المواساة بنسبة 3.11 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع أداء 75 ورقة مالية تصدرهم سهم أسمنت حائل بنسبة 6.47 بالمائة، وأسمنت أم القرى بنسبة 4.67 بالمائة، وأكسا التعاونية بنسبة 4.31 بالمائة.

وكان سهم دار الأركان الأنشط تداولاً بنحو 415.989 مليون ريال، من خلال تداولات بنحو 40.28 مليون سهم.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.69 بالمائة، والمواد الأساسية بنسبة 0.51 بالمائة، كما انخفض أداء قطاع البنوك بنسبة 0.31 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازية - نمو فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 3.89 بالمائة إلى مستوى 7072.29 نقطة رابحاً 265.11 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم العمران بنسبة 7.79 بالمائة، وتلاه سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 7.67 بالمائة، وتلاه سهم الصمعاني بنسبة 0.66 بالمائة.

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