العجلان: منتدى الرياض الاقتصادي يدعم الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات

الرياض ـ مباشر: قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن منتدى الرياض الاقتصادي، الذي سينطلق الثلاثاء المقبل، سوف يسهم في دعم القضايا الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف عجلان بن عبد العزيز العجلان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن أهداف المنتدى، تشمل رفع كفاءة الاقتصاد السعودي، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

كما أشار إلى أن المنتدى يهدف كذلك إلى تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تقديم التوصيات والحلول الملائمة لتكون أمام صانع القرار الاقتصادي.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى حمد بن علي الشويعر، أن المنتدى يجسد دعم الحكومة للقطاع الخاص، والعمل على تفعيل دوره لخدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتنظم غرفة الرياض، خلال الفترة خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير / كانون الثاني الجاري، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة بمدينة الرياض السعودية.

ويتناول المنتدى 5 دراسات هي: دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية، والإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية، ودور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووظائف المستقبل في المملكة، والمشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المشرف العام على منتدى الرياض الاقتصادي خالد الرويس، في وقت سابق إن المنتدى يعد أحد أهم مراكز الفكر الاقتصادي في المملكة؛ أنتج على مدار 19 عاماً 45 دراسة وأكثر من 200 توصية.

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