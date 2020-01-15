أخبار عاجلة

إليك المواصفات الكاملة لهواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra -
الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الخطوط الجوية في ماليزيا تعلق استلام طائرات "بوينج 737"

Google+ Print
الخطوط الجوية في ماليزيا تعلق استلام طائرات "بوينج 737" الخطوط الجوية في ماليزيا تعلق استلام طائرات "بوينج 737"

مباشر: أوقفت الخطوط الجوية الماليزية تسلم طلبها لـ25 طائرة من طراز "بوينج ماكس 737"، في إشارة إلى المخاوف المتعلقة بهذا الطراز من الطائرات بعد حادثتين مميتين.

ويمثل هذا القرار انتكاسة أخرى لشركة بوينج، والتي أعلنت أمس عن أسوأ صافي طلبيات سنوية منذ 3 عقود على الأقل.

وقالت الخطوط الجوية الماليزية عبر بيان صادر، اليوم الأربعاء، إنه بالنظر إلى توقف الإنتاج والتأخر في عودة تشغيل طراز "ماكس 737"، قررنا تعليق تسلم الطلبيات التي كان من المفترض أن تسلمها في العام الجاري.

وتابع بيان الشركة الآسيوية: "نرى أن سلامة عملياتنا وعملائنا هي أهم أولوياتنا، ونرحب بخطوات بوينج لتحسين عمليات تشغيل 737 ماكس".

وكانت "بوينح" قد أعلنت وقف إنتاج طراز "737 ماكس" بشكل مؤقت، بعد قرار العديد من شركات الطيران بمنع عمل هذا الطراز بعد حادثي ماليزيا وإثيوبيا في نهاية 2018 وبداية العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

البيانات الاقتصادية تطغى على الأسواق العالمية اليوم

البيانات الاقتصادية تطغى على الأسواق العالمية اليوم

محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية للجلسة الثالثة

محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية للجلسة الثالثة

عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف

عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف