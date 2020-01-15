الخطوط الجوية في ماليزيا تعلق استلام طائرات "بوينج 737"

مباشر: أوقفت الخطوط الجوية الماليزية تسلم طلبها لـ25 طائرة من طراز "بوينج ماكس 737"، في إشارة إلى المخاوف المتعلقة بهذا الطراز من الطائرات بعد حادثتين مميتين.

ويمثل هذا القرار انتكاسة أخرى لشركة بوينج، والتي أعلنت أمس عن أسوأ صافي طلبيات سنوية منذ 3 عقود على الأقل.

وقالت الخطوط الجوية الماليزية عبر بيان صادر، اليوم الأربعاء، إنه بالنظر إلى توقف الإنتاج والتأخر في عودة تشغيل طراز "ماكس 737"، قررنا تعليق تسلم الطلبيات التي كان من المفترض أن تسلمها في العام الجاري.

وتابع بيان الشركة الآسيوية: "نرى أن سلامة عملياتنا وعملائنا هي أهم أولوياتنا، ونرحب بخطوات بوينج لتحسين عمليات تشغيل 737 ماكس".

وكانت "بوينح" قد أعلنت وقف إنتاج طراز "737 ماكس" بشكل مؤقت، بعد قرار العديد من شركات الطيران بمنع عمل هذا الطراز بعد حادثي ماليزيا وإثيوبيا في نهاية 2018 وبداية العام الماضي.