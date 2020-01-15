الخدمة المدنية السعودية: تحويل 10 ملايين سجل إداري لمؤشرات لحظية

الرياض ـ مباشر: انتهت وحدة ذكاء الأعمال، بوزارة الخدمة المدنية السعودية، من تحويل أكثر من 10 ملايين سجل إداري بأنظمتها لموظف على رأس العمل أو متقاعد أو باحث عن عمل أو وظائف أو معاملات إدارية، إلى 52 لوحة مؤشرات وتقارير لحظية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات وزارة الخدمة المدنية وراء تحقيق "الاستثمار الأمثل في البيانات" والتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن تحويل المعاملات الورقية لإدارة عمليات الموارد البشرية إلى الخدمات الإلكترونية، تقود إلى توفير عدد من أدوات ذكاء الأعمال، وبناء "بنك معلوماتي"، يحتوي على بيانات منظمة ومترابطة ودقيقة، يسهل من خلاله بناء مؤشرات وتقارير تساهم في صناعة ودعم القرارات.

كما بينت أنها عملت على تعزيز أبعاد جديدة لتلك المعلومات والسجلات الإدارية، وذلك بالربط مع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال مركز التعاملات الالكترونية الحكومية "يسّر".

وتابعت: "تحمل وحدة ذكاء الاعمال على عاتقها تحقيق أهداف، أبرزها زيادة جودة التقارير المقدمة وسرعة توفيرها لمتخذي القرار، وبناء مستودع للبيانات من قواعد بيانات وتقنيات مختلفة، ودعم اتخاذ قرارات "أكثر دقة" على كافة المستويات".

وأوضحت الوزارة أن الأهداف تشمل كذلك، بناء التوقعات المستقبلية للبيانات والمتغيرات، وبناء تقارير احترافية مرنة ولحظية متوفرة بوسائل عدة، والمساعدة في توفير ابعاد ومعلومات تفصيلية عن البيانات.

وقالت: "تعد منصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة الخدمة المدنية، مستودعاً للبيانات يخدم الوزارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، ويمكنها في بناء لوحات لحظية مع إمكانية إصدارها بكافة الأنواع والصيغ المناسبة".

وتهدف وزارة الخدمة المدنية من تطبيق هذا المفهوم، للوصول إلى أدوات مناسبة لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمل وضمان اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الصحيحة والمتوافرة في الوقت المناسب.

وحققت وزارة الخدمة المدنية، منزلة متقدمة فاقت الـ 95 بالمائة، في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية، في خطوة تعزز أهمية الخدمات الرقمية الرامية إلى تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية.

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