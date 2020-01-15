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ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المنازل في المملكة المتحدة

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ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المنازل في المملكة المتحدة

مباشر: ارتفعت المنازل في المملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن البريطانية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة سجلت زيادة بنحو 2.2 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، مقابل 1.3 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 1.1 بالمائة.

وجاءت أكبر زيادات الأسعار في ويلز التي شهدت صعوداً لأسعار المنازل بنحو 7.8 بالمائة على أساس سنوي، بينما شهدت الأسعار في شرق إنجلترا هبوطاً بنسبة 0.7 بالمائة في نفس الفترة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 0.4 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق له، مقابل انخفاض بنفس النسبة خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وبلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 235.2 ألف جنيه إسترليني.

وبحلول الساعة 10:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.2993 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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