الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يرتفع بأقل من التوقعات

مباشر: ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأقل من التوقعات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل هبوط 0.9 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو سوف يرتفع بنسبة 0.3 بالمائة.

وأظهرت البيانات ارتفاع انتاج السلع الرأسمالية بنحو 1.2 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كما زاد إنتاج الطاقة بنحو 0.8 بالمائة.

بينما تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 0.7 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن سجل ارتفاع 1.7 بالمائة في الشهر السابق له، كما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 0.8 بالمائة.

في حين أن إنتاج السلع الوسيطة شهد هبوطاً بنحو 0.5 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.5 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له.

وبحلول الساعة 10:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1132 دولار.