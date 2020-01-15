أخبار عاجلة

إليك المواصفات الكاملة لهواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra -
الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب يهاجم "آبل" بعد رفض فك تشفير هاتف إرهابي

Google+ Print

مباشر: وجه الرئيس الأمريكي دونالد انتقادات إلى صانعة هواتف الآيفون "آبل"؛ بسبب رفضها السماح للحكومة الأمريكية بالوصول إلى هواتف بعض العناصر الإجرامية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تساعد "آبل" طوال الوقت في التجارة وغيرها من المشاكل.

وتابع: "ومع ذلك، ترفض صانعة الهواتف فك تشفير الهواتف المحمولة المستخدمة من قبل القاتلين وتجار المخدرات وعناصر إجرامية أخرى".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتعين عليهم التدخل ومساعدة بلادنا الرائعة.

وتأتي تعليقات ترامب بعد ساعات من رفض شركة الهواتف الأمريكية طلبات النائب العام في الولايات المتحدة "ويليام بار" ومكتب التحقيقات الفيدرالي لفك تشفير اثنين من هواتف المحمول يعتقد أنه تم استخدامهما من قبل شاب في يبلغ عمره 21 عاماً وتسبب في مقتل ثلاثة بحارة في إطلاق نار خلال الشهر الماضي في قاعدة للقوات الجوية بولاية فلوريدا.

وكان سهم آبل أنهى تعاملات أمس داخل النطاق الأحمر عند 312.68 دولار بانخفاض يزيد عن 1.3 بالمائة كما تشير العقود المستقبلية إلى أنه سوف يستهل جلسة اليوم على خسائر بنحو 0.3 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

ترامب يعتزم ترشيح اقتصاديين لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ترامب يعتزم ترشيح اقتصاديين لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

بدء إجراءات محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

بدء إجراءات محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسمياً إجراءات مساءلة ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسمياً إجراءات مساءلة ترامب