ترامب يهاجم "آبل" بعد رفض فك تشفير هاتف إرهابي

مباشر: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات إلى صانعة هواتف الآيفون "آبل"؛ بسبب رفضها السماح للحكومة الأمريكية بالوصول إلى هواتف بعض العناصر الإجرامية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تساعد "آبل" طوال الوقت في التجارة وغيرها من المشاكل.

وتابع: "ومع ذلك، ترفض صانعة الهواتف فك تشفير الهواتف المحمولة المستخدمة من قبل القاتلين وتجار المخدرات وعناصر إجرامية أخرى".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتعين عليهم التدخل ومساعدة بلادنا الرائعة.

وتأتي تعليقات ترامب بعد ساعات من رفض شركة الهواتف الأمريكية طلبات النائب العام في الولايات المتحدة "ويليام بار" ومكتب التحقيقات الفيدرالي لفك تشفير اثنين من هواتف المحمول يعتقد أنه تم استخدامهما من قبل شاب في يبلغ عمره 21 عاماً وتسبب في مقتل ثلاثة بحارة في إطلاق نار خلال الشهر الماضي في قاعدة للقوات الجوية بولاية فلوريدا.

وكان سهم آبل أنهى تعاملات أمس داخل النطاق الأحمر عند 312.68 دولار بانخفاض يزيد عن 1.3 بالمائة كما تشير العقود المستقبلية إلى أنه سوف يستهل جلسة اليوم على خسائر بنحو 0.3 بالمائة.