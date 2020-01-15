"جي.بي.مورجان" يبدأ تغطية سهم أرامكو بتوصية "زيادة الوزن النسبي"

الرياض - مباشر: أوصى بنك "جيه.بي مورجان"، بزيادة الوزن النسبي في المحافظ لسهم شركة أرامكو السعودية.

وحدد البنك، نقلاً عن وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، السعر المستهدف لسهم أرامكو عند 37 ريالاً (9.86 دولار) للسهم، متوقعاً رفع أرامكو التوزيعات الأساسية المقترحة البالغة 75 مليار دولار، لا سيما مع ارتفاع الإنتاج.

جمعت أرامكو 29.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشارك في التنسيق والترويج للاكتتاب بنك جي. بي. مورجان.

وأوضح جيه. بي. مورجان، أن قدرة أرامكو على بيع النفط بعلاوة ومرونة الإنفاق الرأسمالي وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية يتيح للشركة توزيع نسبة مئوية أعلى من التدفقات النقدية.

وبدأ بنك إتش.إس.بي.سي تغطية سهم أرامكو بالتوصية بالاحتفاظ بالسهم وسعر مستهدف 36.80 ريال بينما أوصى جولدمان ساكس يوم الثلاثاء "بالحياد" للسهم مع سعر مستهدف 41 ريالاً، وفقاً لرويترز.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية، بجلسة اليوم، بنسبة 0.57 بالمائة إلى سعر 34.65 ريال، بحلول الساعة 2:11 بتوقيت السعودية.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بعد طرح أسهمها بسعر 32 ريالاً للسهم.

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