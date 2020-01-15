أخبار عاجلة

الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"جي.بي.مورجان" يبدأ تغطية سهم أرامكو بتوصية "زيادة الوزن النسبي"

Google+ Print
"جي.بي.مورجان" يبدأ تغطية سهم أرامكو بتوصية "زيادة الوزن النسبي" "جي.بي.مورجان" يبدأ تغطية سهم أرامكو بتوصية "زيادة الوزن النسبي"

الرياض - مباشر: أوصى بنك "جيه.بي مورجان"، بزيادة الوزن النسبي في المحافظ لسهم شركة أرامكو .

وحدد البنك، نقلاً عن وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، السعر المستهدف لسهم أرامكو عند 37 ريالاً (9.86 دولار) للسهم، متوقعاً رفع أرامكو التوزيعات الأساسية المقترحة البالغة 75 مليار دولار، لا سيما مع ارتفاع الإنتاج.

جمعت أرامكو 29.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشارك في التنسيق والترويج للاكتتاب بنك جي. بي. مورجان.

وأوضح جيه. بي. مورجان، أن قدرة أرامكو على بيع النفط بعلاوة ومرونة الإنفاق الرأسمالي وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية يتيح للشركة توزيع نسبة مئوية أعلى من التدفقات النقدية.

وبدأ بنك إتش.إس.بي.سي تغطية سهم أرامكو بالتوصية بالاحتفاظ بالسهم وسعر مستهدف 36.80 ريال بينما أوصى جولدمان ساكس يوم الثلاثاء "بالحياد" للسهم مع سعر مستهدف 41 ريالاً، وفقاً لرويترز.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية، بجلسة اليوم، بنسبة 0.57 بالمائة إلى سعر 34.65 ريال، بحلول الساعة 2:11 بتوقيت السعودية.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بعد طرح أسهمها بسعر 32 ريالاً للسهم.

ترشيحات:

الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" يُعلق على استمرار دور النفط والغاز بالمستقبل

تابعة لـ"أرامكو" تعتزم إطلاق صندوق استثمار بـ500 مليون دولار

أرامكو:تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين بعد انتهاء فترة الاستقرار السعري

وزير التعليم السعودي: أمر ملكي بتقديم اختبارات نهاية العام

7 قرارات بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

الشورى السعودي يوجه عدة مطالبات لوزارة الخدمة المدنية

وزير الصناعة السعودي: نخطط لتصدير منتجات نهائية بدلاً من الخامات

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات