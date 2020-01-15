هبوط فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو خلال نوفمبر

مباشر: انخفض فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بفعل تراجع الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت"، اليوم الأربعاء، أن منطقة اليورو حققت فائضاً في الميزان التجاري المعدل موسمياً بقيمة 19.2 مليار يورو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 24 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن منطقة اليورو ستحقق فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 22.3 مليار يورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضحت البيانات أن صادرات منطقة اليورو تراجعت في نوفمبر/تشرين الثاني عند 194.6 مليار يورو، مقابل 200.2 مليار يورو في الشهر السابق له.

فيما سجلت الواردات هبوطاً عند مستوى 175.4 مليار يورو في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 176.2مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو هامشياً بنسبة 0.05 بالمائة أمام الدولار الأمريكي مسجلاً 1.1134 دولار.