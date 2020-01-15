أخبار عاجلة

الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هبوط فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو خلال نوفمبر

Google+ Print
هبوط فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو خلال نوفمبر هبوط فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو خلال نوفمبر

مباشر: انخفض فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بفعل تراجع الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت"، اليوم الأربعاء، أن منطقة اليورو حققت فائضاً في الميزان التجاري المعدل موسمياً بقيمة 19.2 مليار يورو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 24 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن منطقة اليورو ستحقق فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 22.3 مليار يورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضحت البيانات أن صادرات منطقة اليورو تراجعت في نوفمبر/تشرين الثاني عند 194.6 مليار يورو، مقابل 200.2 مليار يورو في الشهر السابق له.

فيما سجلت الواردات هبوطاً عند مستوى 175.4 مليار يورو في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 176.2مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو هامشياً بنسبة 0.05 بالمائة أمام الدولار الأمريكي مسجلاً 1.1134 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

البيانات الاقتصادية تطغى على الأسواق العالمية اليوم

البيانات الاقتصادية تطغى على الأسواق العالمية اليوم

محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية للجلسة الثالثة

محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية للجلسة الثالثة

عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف

عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف