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الشورى السعودي يطالب بتوظيف الأساليب الحديثة لخدمة الحجاج

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الشورى السعودي يطالب بتوظيف الأساليب الحديثة لخدمة الحجاج الشورى السعودي يطالب بتوظيف الأساليب الحديثة لخدمة الحجاج

الرياض ـ مباشر: وجه مجلس الشورى السعودي، عدة مطالبات إلى وزارة الحج والعمرة، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

وشملت المطالبات، وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تضع الوزارة مؤشرات أداء لأهدافها الاستراتيجية، وتوظيف الأساليب الحديثة لخدمة الحجاج.

وطالب عضو الشورى فايز الشهري، وزارة الحج والعمرة، بالتركيز على مهامها وفق تنظيمها وإعادة ترتيب أولوياتها واختصاصاتها وفقاً لذلك.

ونوه عضو الشورى ناصر الموسى بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، مطالباً وزارة الحج والعمرة بالإسراع في استكمال برامجها وتطبيقاتها الإلكترونية.

وتساءل عضو الشورى مساعد الفريان عن أسباب التضخم الإداري في مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج والعمرة، ورأى أهمية تفعيل الحوكمة الإدارية والمالية لنشاطات الوزارة، لتتمكن من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

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