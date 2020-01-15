عملة منشقة عن البيتكوين تقفز 80% وتصعد للمرتبة الرابعة

مباشر - سالي إسماعيل: قفزت عملة "البيتكوين إس في" المنشقة عن البيتكوين الإلكترونية بأكثر من 80 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب قوية في سوق الأصول المشفرة.

وشهد سوق الأصول المشفرة مكاسب بأكثر من 14 مليار دولار في غضون 24 ساعة فقط مع قفزة قوية في عائلة البيتكوين.

وأدى مزيج من عدم اليقين بشأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع الإطلاق الإيجابي لخيارات العقود الآجلة للبيتكوين لتحفيز الطلب على البيتكوين وغيرها من العملات البديلة، بحسب تصريحات "جيهان تشو" المؤسس المشارك في شركة "كينيتك كابيتل" الناشئة للبلوكشين مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية إلى مستوى 241.11 مليار دولار مقابل 227.10 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

وخلال نفس التوقيت، صعدت عملة البيتكوين والتي تحل في المرتبة الأولى كأكبر أصل افتراضي من حيث القيمة السوقية، بنسبة تزيد عن 2.6 بالمائة مسجلة 8751.4 دولار.

وتسبب ذلك في زيادة القيمة السوقية للعملة الإلكترونية رقم واحد حول العالم إلى 158.94 مليار دولار، والتي سجلت خلال 2020 أقوى بداية عام منذ 2012.

وفي غضون ذلك، شهدت عملة الإيثريوم والتي تشغل الترتيب الثاني في قائمة الخمسة الكبار، والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية، ارتفاعاً بنحو 10 بالمائة مسجلة 165.2 دولار بقيمة سوقية 18.06 مليار دولار.

كما زادت عملة الريبل بنسبة 6.5 بالمائة لتصل إلى 0.2348 دولار بقيمة سوقية بلغت 10.25 مليار، الأمر الذي جعلها تحل في المركز الثالث بالقائمة.

وفي الوقت نفسه، قفزت عملة "البيتكوين إس.في" بنسبة تزيد عن 82.5 بالمائة لتصل قيمتها إلى 372.99 دولار.

وشهد أول أسبوعين تداول من العام الحالي، صعوداً ملحوظاً في قيمة البيتكوين يتجاوز 20 بالمائة كما حذت الإيثريوم والريبل الحذو نفسه مكاسب مماثلة.

وصعدت كذلك القيمة السوقية لتلك العملة المنشقة عن البيتكوين إلى مستوى 6.74 مليار دولار، مما جعلها تصعد للمرتبة الرابعة بالقائمة متجاوزة البيتكوين كاش.

أداء البيتكوين إس.في خلال آخر 24 ساعة - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وتذيلت عملة البيتكوين كاش القائمة بقيمة سوقية قدرها 6.22 مليار دولار، رغم أنها ارتفعت بنسبة 19.9 بالمائة مسجلة 341.3 دولار.

ويجدر الإشارة إلى أن عملتي البيتكوين كاش والبيتكوين إس.في قد شهدا عملية انشقاق عن البيتكوين في عامي 2017 و2018.