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"دار الأركان" يواصل نشاطه السلبي لليوم الثاني على التوالي

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"دار الأركان" يواصل نشاطه السلبي لليوم الثاني على التوالي "دار الأركان" يواصل نشاطه السلبي لليوم الثاني على التوالي

الرياض ـ مباشر: شهد سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، نشاطاً سلبياً، خلال جلسة اليوم الأربعاء، ليواصل تراجعه، بتداولات نشطة لليوم الثاني على التوالي.

وتصدر السهم تراجعات السوق السعودي، بحلول الساعة 1:15 بتوقيت الرياض، بعد هبوطه نحو 3 بالمائة ليصل إلى مستوى 10.38 ريال، ملامساً أدنى مستوياته منذ 16 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسيطر السهم على نشاط الأسهم على كافة المستويات، في هذه الأثناء، بكمية تداول بلغت 15.22 مليون سهم، بلغت قيمتها 161.08 مليون ريال، من خلال 5.521 ألف صفقة.

وتراجع المؤشر العام للسوق نحو 0.16 بالمائة، في تلك اللحظات هبط بها إلى مستوى 8460.88 نقطة ليفقد نحو 14 نقطة، من خلال تداول 123.46 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 2.47 مليار ريال.

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