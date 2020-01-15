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محلل: الصين تواجه صعوبات لتنفيذ الاتفاق التجاري مع واشنطن

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محلل: الصين تواجه صعوبات لتنفيذ الاتفاق التجاري مع واشنطن محلل: الصين تواجه صعوبات لتنفيذ الاتفاق التجاري مع واشنطن

مباشر: حذر خبير تجاري من أن الصين قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزامها في سياق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، مما يسمح للرئيس دونالد برفع التعريفات على البضائع الصينية مجدداً.

وقال المدير التنفيذي في مركز التجارة الأسيوي للاستشارات "ديبورا إلمز"، خلال تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي"، اليوم الأربعاء، إن هذا هو الوضع تحديداً حينما تشمل الصفقة زيادة بكين لوارداتها من السلع والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى عامين.

وأضاف أنه من أجل تلبية هذا المبلغ الإضافي سيتعين على الصين شراء "كمية كبيرة للغاية" من السلع الزراعية والآلات خاصةً الطائرات ومنتجات الطاقة.

ومن المقرر أن توقع الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في وقت لاحق من اليوم.

 كما أشار "إلمز" إلى أنه بالنسبة لبعض المنتجات، قد تضطر بكين إلى أكثر من مضاعفة مشترياتها عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على تلك الواردات والتوقف عن شرائها من مصادر أخرى.

وأوضح أنه إذا لم يحقق الصينيون مستهدف الشراء، فقد تفرض الولايات المتحدة تعريفات جديدة أو تلغي الوعود الحالية أو يمكن أن تحدث كل هذه الأشياء.

وانخرطت الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم - في حرب جمركية لأكثر من عامين، أثرت على ثقة الشركات، ما دفع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي.

مباشر (اقتصاد)

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