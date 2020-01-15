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التضخم في المملكة المتحدة يسجل أدنى مستوى بـ3 سنوات

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التضخم في المملكة المتحدة يسجل أدنى مستوى بـ3 سنوات التضخم في المملكة المتحدة يسجل أدنى مستوى بـ3 سنوات

مباشر: تباطأ التضخم في المملكة المتحدة عند أدنى مستوى في ثلاثة أعوام خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، موفراً ضغطاً جديداً على البنك المركزي لخفض معدل الفائدة.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ 2016، مقارنة بـ1.5 بالمائة المسجلة الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن التضخم في ثاني أكبر أوروبي سوف يستقر عند 1.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن هبوط تكاليف المطاعم والفنادق والملابس تسبب في تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي.

ويعتبر معدل التضخم الحالي أقل من مستهدف بنك إنجلترا والبالغ 2 بالمائة، ما يضع ضغوطاً جديدة على البنك المركزي لخفض معدل الفائدة، خاصة مع تباطؤ نمو الاقتصاد.

وتتوقع الأسواق باحتمالية 62 بالمائة خفض معدل الفائدة في المملكة المتحدة في اجتماع نهاية الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 10:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.2989 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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