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مجلس الشورى السعودي يطالب بإشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات

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مجلس الشورى السعودي يطالب بإشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات مجلس الشورى السعودي يطالب بإشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات

الرياض ـ مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، بجلسته اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440/1439هـ

وطالب المجلس، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بإشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات، مشدداً على ضرورة استكمال التشريعات التي تنظم العمل في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة.

وتساءل عضو الشورى عبدالعزيز الحرقان عن أسباب تأخر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مشروعاتها، لافتاً إلى عدم وجود معلومات كافية عن مشروعي المدينة في سكاكا ودومة الجندل.

وقال عضو الشورى منصور الكريديس، إن إنجازات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية لا تزال محدودة، مشيراً إلى أن من أهم أهدافها هو إيجاد وتأهيل قدرات وطنية في مجالات عملها.

ومن جانبه، طالب عضو الشورى طارق فدعق مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالعمل وفق خطة واضحة.

وأكد عضو الشورى عبدالرحمن باجودة أن على المدينة أن تستحوذ على التقنيات الحديثة لمصادر الطاقة البديلة لتكون متوفرة لتعويض أي نقص في الطاقة مستقبلاً.

وأعرب عضو الشورى خالد العقيل عن أمله في أن تسهم أعمال المدينة ومشروعاتها على انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة على الاقتصاد الوطني.

ومن جهته، تساءل عضو الشورى نبيه البراهيم عن عدد الوحدات التي تم دراسة جدواها للمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة في المملكة، وعن مدى إمكانية التوسع في هذا المجال، نظراً لفاعلية إنتاجها الكهربائي والمائي وقلة تكلفتها.

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