السيسي يفتتح قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر بحضور سعودي إماراتي

القاهرة - مباشر: رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، علم القوات المسلحة على قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر إيذاناً بافتتاحها.

وتزامن في نفس التوقيت رفع علم القوات المسلحة على المكون البحري من قاعدة برنيس العسكرية، وفقاً لبث مباشر للفضائية المصرية.

وحضر الافتتاح ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وحضر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة، فضلاً عن عدد من ضيوف مصر من الدبلوماسيين.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد القواعد العسكرية المصرية الجديدة، التي أنشأت ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث اهتم بضرورة فتح قواعد عسكرية جديدة، ضمن خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة.

كما تعد أحد أضخم القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات،

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