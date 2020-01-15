البنك الدولي: السعودية الأكثر تقدماً بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

الرياض - مباشر: أظهر تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، تحقيق المملكة العربية السعودية قفزة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020".

وكشف التقرير، اطلع "مباشر" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية، حققت أكبر تحسن على مستوى العالم، ونفذت إصلاحات في 6 من أصل 8 مجالات بما في ذلك تنقل المرأة والتحرش الجنسي وسن التقاعد والنشاط الاقتصادي.

وسجلت السعودية 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، وتحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: (التنقّل، ومكان العمل، والزواج، ورعاية الأطفال، وريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.

وذكر التقرير، أن المملكة العربية السعودية أجرت تغييرات تؤثر على حرية حركة المرأة، على سبيل المثال، لم تعد النساء السعوديات بحاجة إلى إذن من ولي أمر الذكور للسفر إلى الخارج أو للحصول على جواز سفر.

قامت المملكة العربية السعودية بتجريم التحرش الجنسي في التوظيف في القطاعين العام والخاص، كما تم سن إصلاحات رائدة للسماح للنساء بمزيد من الفرص الاقتصادية في عام 2019.

وتمكنت التعديلات القانونية الآن من حماية المرأة من التمييز في العمل، بما في ذلك إعلانات الوظائف والتوظيف، وحظر على أرباب العمل فصل المرأة خلال فترة إجازة الحمل والأمومة بأكملها.

كما قامت المملكة بتسوية سن التقاعد للنساء والرجال عند 60 عاماً، مما أدى إلى إطالة عمر النساء العاملات وأرباحهن ومساهماتهن.

ورفعت المملكة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 بالمائة إلى 30 بالمائة.

ويهدف تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى 190 دولة حول العالم.

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