الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تستضيف وفداً طلابياً زائراً من كوريا الجنوبية

استقبل برنامج الطلبة الدوليين في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وفداً طلابياً من جامعة "كيميونج" ومقرها دايجو في كوريا الجنوبية.

وأتاحت الزيارة للوفد الزائر المكوّن من 20 طالباً وأستاذ واحد وموظفيْن اثنين، الفرصةُ للتعرف أكثر على الجامعة والثقافة الإماراتية. كما التقى الوفد مجموعةً من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة والذين أعربوا عن اهتمامهم بفنون كوريا الجنوبية وثقافتها ولغتها وتقاليدها.

وبالإضافة إلى التعرف على العالم العربي، وبالأخص ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، حظي الطلبة الكوريون الجنوبيون الزوار بفرصة تذوق الطعام العربي والتعرف على اللغة العربية.

وتضمنت الزيارة كلمة ترحيبية من قبل الدكتورة دنيز جيفورد، مساعد كبير المسؤولين الأكاديميين لشؤون نجاح الطلبة.

هذا وتقدم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حالياً مجموعة من فرص الدراسة في الخارج، في أكثر من 20 مؤسسة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

ووقعت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في عام 2017 على اتفاقية مع جامعة إنشيون الوطنية التي تتخذ من إنشيون في كوريا الجنوبية مقراً لها، تهدف إلى تعزيز التعاون التعليمي والعلمي من خلال تبادل الطلاب وأفراد الهيئة التدريسية، إلى جانب التعاون في مجال الأبحاث. وتوفر الاتفاقية الأسس اللازمة للتبادل الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إمكانية توثيق العلاقات بين المؤسستين التعليميتين عن طريق برامج الشهادات المزدوجة.

كما تتمتع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بعلاقات أخرى متميزة مع كوريا الجنوبية، إذ أصبحت جامعة كونكوك التي تتخذ من سيول في كوريا الجنوبية مقراً لها، أول شريك كوري جنوبي للجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. كما أبرمت الجامعة في عام 2019 اتفاقية شراكة مع جامعة سونجكيون كوان التي تتخذ من العاصمة الكورية الجنوبية كذلك مقراً لها، واستقبلت في يناير من عام 2017 وفداً مكوناً من 16 طالباً من جامعة كيميونغ والذي زار رأس الخيمة في زيارة للتبادل الثقافي.

يُشار الى أن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة هي مؤسسة تعليمٍ عالٍ غير ربحية ومملوكة لحكومة إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم الجامعة للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي أسلوباً متكاملاً للتعليم الجامعي ومماثلا لما هو معمول به في أمريكا الشمالية مع تركيز كبير على الثقافة المحلية الاصيلة. وهي معتمدة من قبل وزارة التربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على اعتماد في الولايات المتحدة من قبل هيئة الجامعات التابعة للرابطة الجنوبية للجامعات والكليات والمدارس (SACSCOC) في ديسمبر 2018. وتقدم الجامعة ما مجموعه 22 برنامجاً من برامج البكالوريوس والدراسات العليا عبر مجموعة واسعة من التخصصات.