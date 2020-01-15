مركز فقيه للإخصاب يستقبل 8 آلاف مريض بنسب نجاح عالية

استقبل مركز فقيه للإخصاب أحد المراكز الرائدة في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي أكثر من 8 آلاف مريض بنسبة نجاح 65%، الأمر الذي يدل على مدى التفوق الذي حققه المركز من خلال مواصلة التوسع في دعم الأزواج الذين يواجهون العقم. وفي إطار هذه الجهود، أطلق المركز حملة بعنوان "بدايات أجمل مع العام الجديد" بهدف رفع مستوى الوعي وتثقيف أفراد المجتمع حول مختلف خيارات العلاج المتاحة أمامهم لمعالجة هذه المشكلة على الوجه الأمثل.

يقدم مركز فقيه للإخصاب خلال شهر يناير الجاري استشارة مجانية لحالات العقم، وخصومات كبيرة على باقة الحقن المجهري، ويهدف من خلال ذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأزواج الراغبين بتكوين أسرة وتقديم أفضل دعم ممكن لهم.

وقال الدكتور مايكل فقيه، المدير الطبي لمجموعة مراكز فقيه للإخصاب: "مع وجود العديد من مراكز الإخصاب في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، يتميّز المركز بتقديم مجموعة متنوعة من العلاجات المساعدة على الإنجاب بما يتيح لنا تلبية مختلف احتياجات المرضى. ونحن ملتزمون بأن نقدم للأزواج كافة العلاجات والخدمات المتاحة لمساعدتهم على تحقيق حلمهم بالأمومة والأبوة، كما يحرص خبراء الخصوبة لدينا على دراسة التاريخ الطبي للمرضى بالكامل لتحديد أفضل خطة علاج لهم".

ومع تزايد معدلات العقم هذه الأيام بات من الضروري على المرضى السعي إلى التدخل الطبي المناسب من قبل خبراء الخصوبة وذلك لفهم كيفية المضي على الطريق الصحيح. كما يُوصى المرضى باتباع نظام غذائي صحي والتوقف بشكل نهائي عن تناول الكافيين والمشروبات الكحولية.