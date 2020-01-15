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واشنطن:التعريفات ضد بكين ستظل قائمة حتى إتمام الصفقة التجارية النهائية

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واشنطن:التعريفات ضد بكين ستظل قائمة حتى إتمام الصفقة التجارية النهائية واشنطن:التعريفات ضد بكين ستظل قائمة حتى إتمام الصفقة التجارية النهائية

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة ستبقي التعريفات على السلع الصينية حتى إتمام المرحلة الثانية من الصفقة التجارية بين الجانبين.

وقال منوشين في بيان مشترك مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايرز صادر أمس الثلاثاء، إن كافة جوانب المرحلة الأولى من الاتفاق مع الصين سيتم إصدارها علانية يوم الأربعاء.

وتأتي تعليقات منوشين قبل ساعات من توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والمقررة اليوم الأربعاء في البيت الأبيض.

وأضافوا خلال البيان أنه لا يوجد اتفاقات شفهية أو كتابية بين الولايات المتحدة والصين حول مسألة التعريفات المفروضة على الجانب الصيني، كما قالوا: "لا يوجد اتفاق بشأن خفض التعريفات في المستقبل، وأيّ شائعات بشأن العقد غير صحيحة بشكل قاطع".

وأكد منوشين أن التعريفات الحالية على السلع الصينية ستظل قائمة حتى إتمام المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.

وكان الرئيس دونالد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه قد يؤجل توقيع المرحلة الثانية من الصفقة التجارية حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية والمزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكر منوشين أن الوثائق التي ستصدر اليوم حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية تشمل تعهد صيني بالتوقف عن التلاعب في قيمة العملة.

وكان وزير الخزانة الأمريكي أعلن بالأمس إسقاط الولايات المتحدة للصين من قائمة الدول المتلاعبة بالعملة.

مباشر (اقتصاد)

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