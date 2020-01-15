الشورى السعودي يوجه عدة مطالبات لهيئة مكافحة الفساد

الرياض - مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، في جلسته اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، (هيئة الرقابة والتحقيق سابقاً) للعام المالي 1440/1439هـ، خلال جلسته العادية الثامنة عشر للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، موجهاً عدة مطالبات للهيئة.

ودعا عضو مجلس الشورى سلطان آل فارح، وفقاً لتغريدات بصفحة المجلس بموقع التواصل - تويتر، إلى أن يتضمن تقرير الهيئة تفاصيل عن بنود ميزانيتها ومصروفاتها، متسائلاً عن جهود الهيئة في مكافحة "الواسطة" في مجال التوظيف في الجهات الحكومية.

كما رأت عضو مجلس الشورى إقبال درندري أن من أدوات مكافحة "الواسطة" أن تقوم الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة للقضاء عليها تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية، وأن تتخذ الهيئة التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من " الواسطة".

وطالب أيضاً عضو الشورى عبدالله السفياني، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

قال عضو الشورى الأمير خالد آل سعود، إن غموض بعض الأنظمة وعدم حوكمة الإجراءات يتسبب في وقوع عدد من المخالفات في الجهات الحكومية.

واقترح عضو الشورى أسامة الربيعة، أن ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلكترونياً مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة كإحدى الآليات التي تساعد في التوسع على الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية.

وطالبت عضو الشورى سلطانة البديوي بدراسة أداء إدارات المتابعة في مختلف الجهات الحكومية في المملكة، داعية الهيئة أن تقوم بوضع مؤشرات أداء خاصة لتلك الإدارات لمحاسبتها في حال تقصيرها.

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