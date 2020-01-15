استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب توقيع الصفقة التجارية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تطورات الصفقة التجارية المقرر توقيع المرحلة الأولى منها في البيت الأبيض.

وتزايدت الشكوك حول فعالية المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل غياب مزيد من التفاصيل، وذلك بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن بأن التعريفات على السلع الصينية قد تظل قائمة حتى بعد التوقيع.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة أمس الثلاثاء، تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوى في 8 سنوات خلال 2019.

وينتظر المستثمرون إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير "البيج بوك" في وقت لاحق من اليوم حول الظروف الحالية للاقتصاد الأمريكي كما سيتم الإفصاح عن مؤشر إمباير إستيت الصناعي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 8:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1124 دولار، كما استقر أمام الين الياباني عند مستوى 109.93 ين.

بينما ارتفعت العملة الأمريكية هامشياً أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.07 بالمائة مسجلة 1.3010 دولار.

في حين استقرت الورقة الخضراء أمام العملة السويسرية عند مستوى 0.9670 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.410.