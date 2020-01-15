أسهم التأمين تسيطر على ارتفاعات السوق السعودي بصدارة "أكسا"

مباشر ـ ثابت شحاتة: سيطرت أسهم التأمين على المراكز الأولى بقائمة ارتفاعات سوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال جلسة اليوم الأربعاء.

وجاءت 8 مراكز ضمن مراكز العشرة الأولى لأسهم تأمين، بحلول الساعة 11:10 بتوقيت السعودية، ليصعد مؤشر قطاع التأمين نحو 0.72 بالمائة، حل بها ثالثاً بين القطاعات الرابحة.

وتصدر سهم "أكسا التعاونية" مكاسب السوق في هذه الأثناء، بارتفاع نسبته 7.8 بالمائة، ليصعد إلى مستوى 32.50 ريال، بتداول 717.4 ألف سهم بلغت قيمتها 22.85 مليون ريال.

وكان المركز الثاني لسهم "الإنماء طوكيو"، الذي صعد 5.47 بالمائة إلى مستوى 13.50 ريال، بتداولات بلغت نحو 11 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 15 مليون ريال.

وجاء المؤشر العام للسوق، متراجعاً 0.17 بالمائة، في تلك اللحظات، بخسائر بلغت 14.74 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,460.07 نقطة.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، حظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين، عادل العيسى، في لقاء سابق مع "العربية"، أن هذا القرار يخص فقط شركات الوساطة وليس شركات التأمين.

وأشار إلى أن القرار سينعكس إيجابياً على سوق التأمين السعودي، بمزيد من الشفافية في العلاقات التعاقدية، ويعزز الثقة بالسوق المحلي.

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