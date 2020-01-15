أخبار عاجلة

الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الشورى السعودي يطالب بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود

Google+ Print
الشورى السعودي يطالب بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود الشورى السعودي يطالب بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود

الرياض ـ مباشر: وجه مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الـ18 للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي يعقدها اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، عدة مطالبات إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وطالب المجلس، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤسسة تحلية المياه بالإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.

كما طالب مجلس الشورى بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود وتقييم مناسبة الاعتماد عليها لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.

ترشيحات:

الشورى السعودي يوجه عدة مطالبات لوزارة الخدمة المدنية

مطالب بالشورى السعودي لهيئة الصادرات تتضمن شركة لتسويق التمور بالخارج

قرارات بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض أهم التطورات والتحديات

الإسكان السعودية: توفير وحدات لـ300 ألف أسرة خلال 2019

هيئة السوق ترخص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية للعمل بالسعودية

وزير التعليم السعودي: أمر ملكي بتقديم اختبارات نهاية العام

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات