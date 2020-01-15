الشورى السعودي يطالب بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود

الرياض ـ مباشر: وجه مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الـ18 للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي يعقدها اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، عدة مطالبات إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وطالب المجلس، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤسسة تحلية المياه بالإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.

كما طالب مجلس الشورى بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود وتقييم مناسبة الاعتماد عليها لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.

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