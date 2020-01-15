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تقلبات بالبورصات الأوروبية في المستهل مع مخاوف تجارية

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تقلبات بالبورصات الأوروبية في المستهل مع مخاوف تجارية تقلبات بالبورصات الأوروبية في المستهل مع مخاوف تجارية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف حيال المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وينتظر المستثمرون توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من اليوم لكن التفاؤل تقلص قليلاً بعد تصريحات محبطة من جانب وزير الخزانة الأمريكي.

وقال "ستفين منوشين" في تصريحات أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحد قد تبقي التعريفات الأمريكية على السلع الصينية حتى إتمام المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.

وذكر منوشين أن الوثائق المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري سوف تظهر أن الصفقة قابلة للتنفيذ بالكامل وتشمل تعهد من جانب بكين بالتوقف عن التلاعب في العملة.

وبالعودة إلى أوروبا، فإن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتهموا جميعاً بشكل رسمي إيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، وهي خطوة من شأنها أن تمهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات على طهران والتي تم رفعها بموجب الاتفاقية.

وعلى الجانب الاقتصادي، من المقرر أن تعلن ألمانيا أرقام النمو الاقتصادي في عام 2019 بأكمله كما ستفصح المملكة المتحدة عن بيانات التضخم وأسعار المنتجين وأسعار المنازل البريطانية في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع قطاع السيارات بنحو 0.8 بالمائة في مستهل جلسة اليوم ليقود الخسائر في حين أن أسهم شركات الرعاية الصحية قاومت الاتجاه السائد لتصعد بنسبة 0.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند مستوى 419.6 نقطة فيما ارتفع هامشياً المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة هامشية 0.09 بالمائة مسجلاً 7629.6 نقطة.

بينما تراجع المؤشر الألماني "داكس" بشكل طفيف 0.06 بالمائة ليهبط إلى مستوى 13448.9 نقطة، في حين صعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 6045.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1124 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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