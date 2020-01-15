الأسهم اليابانية تتراجع بالختام من أعلى مستوى في 4 أسابيع

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليهبط نيكي من أعلى مستوى في 4 أسابيع مع إحباط المستثمرين بشأن الأوضاع التجارية.

ورغم أن الأسواق ابتهجت مؤخراً بتأكيد موعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمقرر اليوم، إلا أن الأسواق تعرضت للإحباط.

ويأتي هذا التشاؤم الذي أفقد أسواق الأصول الخطرة الحماسة، بفعل تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايرز بأنه لا يوجد اتفاق مع الصين حول خفض إضافي في التعريفات القائمة.

وتأثرت البورصة اليابانية سلباً كذلك في ظل حقيقة أن توقيع الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم اليوم لكن مع ذلك لا يوجد الكثير من التفاصيل حول بنود المرحلة الأولى أو الاتفاق.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 0.4 بالمائة أو ما يعادل 108 نقطة ليغلق عند مستوى 23916.6 نقطة.

وتراجع بذلك المؤشر الياباني عن أعلى مستوى في 4 أسابيع والمسجل في جلسة أمس الثلاثاء على خلفية التفاؤل التجاري.

وبالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس"، فانخفض بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة مسجلاً 1731.1 نقطة.

وبحلول الساعة 8:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 109.93 ين.