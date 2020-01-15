الذهب يسجل مكاسب عالمياً مع شكوك بشأن فعالية الصفقة التجارية

مباشر: صعدت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع شكوك من قبل المستثمرين حول فعالية المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وتنبع هذه الشكوك حول الاتفاق التجاري المقرر توقيعه في البيت الأبيض خلال وقت لاحق من اليوم، من تصريحات مقلقة من جانب مسؤولين أمريكيين.

وقبل يوم واحد من التوقيع، قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين إن التعريفات على السلع الصينية قد تظل قائمة حتى بعد التوقيع وذلك لحين إتمام المرحلة الثانية من الصفقة.

ومن شأن عدم إزالة التعريفات الأمريكية أن يقلل من مزايا المرحلة الأولى، عبر تقييد إمكانية وصول الصين إلى الولايات المتحدة والتي تمثل ثاني أكبر سوق تجاري لها.

ومن جهة أخرى، من المقرر إصدار تقرير "البيج بوك" في وقت لاحق من اليوم والذي يكشف الظروف الحالية للاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 7:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 1551.50 دولار للأوقية، محققاً أرباح بقيمة 6.90 دولار.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.65 دولار ليصعد إلى مستوى 1552.04 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورق الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.358.