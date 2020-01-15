"موانئ" السعودية توضح أهم إنجازاتها بالعام 2019 (إنفوجرافيك)

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" عن تنفيذها خلال العام 2019، حزمة من الإجراءات والخدمات التنظيمية والتشغيلية التي تهدف إلى تعزيز دور الموانئ السعودية بالمرحلة المقبلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأرعاء، أنه يأتي في مقدمة هذه الإجراءات إطلاق العديد من الخدمات الفنية والتنظيمية من بينها تدشين مركز خدمة المستفيدين لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في جميع الأعمال والخدمات التخصصية بالموانئ السعودية والشركات العاملة بها، وذلك وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والتقنية، وكذلك تعديل أجور فترات التخزين لحاويات المسافنة في الموانئ السعودية.

وأشارت إلى أنه تم تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود)، إضافة إلى تعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص، ما أسهم في تقليل المدة الزمنية من 20 يوماً إلى مدة لا تتجاوز يومين من تقديم الطلب، أي ما يعادل 90 في المائة، وذلك ضمن العمل على إعادة هندسة الإجراءات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية لقطاع النقل.

ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع SAP في مجال التحول الرقمي وأنظمة سلاسل الإمداد، بما يحقق زيادة في كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين القدرة التنافسية، وهو ما سيؤثر إيجاباً على جميع العمليات التشغيلية ومناولة البضائع وزيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الموانئ.

واستقبل ميناء الملك عبدالعزيز السفينة العملاقة «كوسكو سولار» التي تُعد أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، بطاقة استيعابية 21300 حاوية، وبطول 400 متر وعرض 59 متراً.

كما استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الناقلة العملاقة (إن سي سي فَجْر) التابعة لشركة البحري التي تُعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، بطاقة استيعابية 81,336 ألف طن، وبطول 228 متراً، وعرض 37 متراً، وذلك تأكيداً لمستوى القدرات التشغيلية واللوجستية.

ووقعت الهيئة العامة للموانئ خلال العام الماضي أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال التي تُعد خطوة رئيسة في تحقيق استراتيجية الهيئة التطويرية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60 بالمائة لمحطات الحاويات لتصل إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً مقابل نحو 7.6 مليون حاوية حالياً، وتوفير 4 آلاف وظيفة جديدة في قطاع الموانئ، إضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات.

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