القياديات تعود بالسوق السعودي للخسائر بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: جاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، باللون الأحمر بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء، ليعاود خسائره بعد 4 جلسات من الارتفاع، في ظل أداء سلبي للقطاعات القيادية.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام تراجعاً بنحو 0.16 بالمائة إلى مستوى 8460.97 نقطة ليفقد من خلالها 13.75 نقطة.

وجرى التعامل على 18.06 مليون سهم بقيمة 355.09 مليون ريال، موزعة على 18.47 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم أمانة للتأمين بنسبة 6.11 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم عناية بنسبة 4.63 بالمائة، وأكسا التعاونية بنسبة 3.48 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع أداء سهم البحري بنسبة 2.01 بالمائة، ونشب بنسبة 1.57 بالمائة، كما تراجع أداء سهم الأهلي للتكافل بنسبة 1.35 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 25.9 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 1.349 مليون سهم.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.28 بالمائة، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.19 بالمائة، وانخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11 بالمائة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأخضر، ليسجل ارتفاعه الرابع على التوالي، بدعم مباشر من 3 قطاعات كبرى، بنسبة 0.4 بالمائة، بمكاسب بلغت 33.67 نقطة، صعد بها إلى 8,474.81 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 21 أغسطس/آب 2019.

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