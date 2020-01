ترامب يهاجم آبل لرفضها فك تشفير هواتف آيفون

انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المعركة حول طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون المساعدة في فتح اثنين من أجهزة آيفون المستخدمة من قبل المسلح المسؤول عن إطلاق النار في الشهر الماضي في بينساكولا.

وهاجم ترامب آبل منتقدًا إياها لرفضها فك تشفير الهواتف بالرغم من استفادتها من المساعدة الحكومية في التجارة، وجاءت

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.