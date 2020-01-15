مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض أهم التطورات والتحديات

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، السعودي اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، بقصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ستريت استيت البنكية).

وتضمن العرض، بحسب الوكالة أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز التوصيات حيالها.

ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو مجلس تابع لمجلس الوزراء السعودي، يختص بالأمور الاقتصادية والتنموية، تم إنشاؤه، في عام 2015، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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