أخبار عاجلة

الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض أهم التطورات والتحديات

Google+ Print
مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض أهم التطورات والتحديات مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض أهم التطورات والتحديات

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، السعودي اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، بقصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ستريت استيت البنكية).

وتضمن العرض، بحسب الوكالة أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز التوصيات حيالها.

ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو مجلس تابع لمجلس الوزراء السعودي، يختص بالأمور الاقتصادية والتنموية، تم إنشاؤه، في عام 2015، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ترشيحات:

7 قرارات بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

الملك سلمان يوافق على تشكيل مجلس إدارة تقويم التعليم والتدريب

الإسكان السعودية: توفير وحدات لـ300 ألف أسرة خلال 2019

هيئة السوق ترخص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية للعمل بالسعودية

وزير التعليم السعودي: أمر ملكي بتقديم اختبارات نهاية العام

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات