"جازادكو" توقع مذكرة مع 3 شركات لدمج قطاع الاستزراع المائي

الرياض - مباشر: أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة أسماك تبوك، وشركة ثروات البحار، وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي؛ لدراسة الاندماج بين تلك الشركات وقطاع الاستزراع المائي بالشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأربعاء، أن المذكرة تمتد من 14 يناير/ كانون الثاني وحتى 13 يوليو/ تموز 2020، وتنص على دراسة صفقة اندماج بين الشركات المذكورة أعلاه وقطاع الاستزراع المائي في شركة جازان للطاقة والتنمية من خلال تأسيس كيان اعتباري واحد [شركة ذات مسؤولية محدودة] مقرها مدينة الرياض برأسمال يبلغ 500 ألف ريال.

وأشارت إلى أن معيار توزيع الحصص الرأسمالية يكون بناءً ما يقدمه كل طرف من أصول ملموسة، وتمثل حصة شركة جازان للطاقة والتنمية 45 بالمائة.

كما نوهت إلى أن الكيان الجديد ينال كامل الدعم والاهتمام من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام ولتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بالأمن الغذائي وتشكيل كيانات اقتصادية تساهم في رفع الناتج المحلي والمنافسة عالمياً.

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