أخبار عاجلة

الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"جازادكو" توقع مذكرة مع 3 شركات لدمج قطاع الاستزراع المائي

Google+ Print
"جازادكو" توقع مذكرة مع 3 شركات لدمج قطاع الاستزراع المائي "جازادكو" توقع مذكرة مع 3 شركات لدمج قطاع الاستزراع المائي

 الرياض - مباشر: أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة أسماك تبوك، وشركة ثروات البحار، وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي؛ لدراسة الاندماج بين تلك الشركات وقطاع الاستزراع المائي بالشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأربعاء، أن المذكرة تمتد من 14 يناير/ كانون الثاني وحتى 13 يوليو/ تموز 2020، وتنص على دراسة صفقة اندماج بين الشركات المذكورة أعلاه وقطاع الاستزراع المائي في شركة جازان للطاقة والتنمية من خلال تأسيس كيان اعتباري واحد [شركة ذات مسؤولية محدودة] مقرها مدينة الرياض برأسمال يبلغ 500 ألف ريال.

 وأشارت إلى أن معيار توزيع الحصص الرأسمالية يكون بناءً ما يقدمه كل طرف من أصول ملموسة، وتمثل حصة شركة جازان للطاقة والتنمية 45 بالمائة.

كما نوهت إلى أن الكيان الجديد ينال كامل الدعم والاهتمام من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام ولتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بالأمن الغذائي وتشكيل كيانات اقتصادية تساهم في رفع الناتج المحلي والمنافسة عالمياً.

ترشيحات:

"جازادكو" تُلغي الاستحواذ على البكري الدولية للطاقة المحدودة

"جازادكو" تستحوذ على 65% من متجر "مانجو جازان"

7 قرارات بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

الملك سلمان يوافق على تشكيل مجلس إدارة تقويم التعليم والتدريب

الإسكان السعودية: توفير وحدات لـ300 ألف أسرة خلال 2019

هيئة السوق ترخص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية للعمل بالسعودية

وزير التعليم السعودي: أمر ملكي بتقديم اختبارات نهاية العام

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات