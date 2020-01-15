كيف يمكنك ترقية القرص الصلب في PS4 Pro دون فقد الألعاب؟

مع بداية العام الجديد 2020؛ ينتظر محبي الألعاب الإلكترونية الإصدارات الجديدة؛ وخصوصا الإصدارات المصممة لمنصة بلاي ستيشن، لذلك إذا كانت لديك مكتبة ألعاب شاملة لجهاز PS4 Pro فيمكنك أن تفكر في زيادة سعة القرص الصلب للحصول على الألعاب الجديدة.

إليك الدليل الكامل لكيفية تغيير القرص الصلب في جهاز PS4 Pro دون فقد الألعاب:

تنبيه: تجدر الإشارة إلى أن الطريقة التي سنستعرضها اليوم خاصة فقط بجهاز (PS4 Pro)، لأن الإصدارات الأخري ومن بينها جهاز PS4 نفسه تتطلب طريقة مختلفة.

أولًا؛ الأدوات التي ستحتاج إليها:

قبل أن تبدأ؛ ستحتاج إلى عدد قليل من الأدوات التي ستجعل عملية الاستبدال عملية سهلة وآمنة والتي تتضمن ما يلي:

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مفك براغي رباعي الرأس؛ أي برأس ذات حواف مدببة على شكل صليب.

يجب أن يكون القرص الصلب الجديد بحجم 2.5 بوصة.

وحدة تخزين USB ذات سعة تخزينية لا تقل عن 1.5 جيجابايت لحفظ نسخة من نظام التشغيل.

وحدة تخزين ثانية من نوع USB أيضًا ولكن ذات سعة تخزينية تكفي لحفظ نسخة احتياطية لكافة الألعاب والبيانات المحفوظة وحسابات المستخدمين وغير ذلك.

جهاز كمبيوتر، وكابل شحن ذراع التحكم الخاص بجهاز (PS4 Pro).

ملاحظة: تكون عملية النسخ الاحتياطي أسرع عندما لا تقوم بتضمين جميع الألعاب الموجودة في القرص الصلب القديم، حيث يمكنك تنزيلها من (متجر بلايستيشن) PS Store مرة أخرى، أو إعادة تثبيتها باستخدام (قرص اللعبة) game disc لاحقًا. ومع ذلك إذا كان لديك لعبة لا يمكن تنزيلها مرة أخرى ولم تعد متاحة في متجر PS، فستكون مضطرًا لنسخها.

ثانيًا؛ حفظ نسخة احتياطية للألعاب والبيانات وحسابات المستخدمين:

من خلال شاشة PS الرئيسية؛ انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (النظام) System؛ واضغط عليه.

مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (النسخ الاحتياطي والاستعادة) Back Up and Restore؛ واضغط عليه، ثم قم باختيار Back Up PS4 حيث ستظهر شاشة تطلب منك تحديد العناصر التي تريد نسخها احتياطيًا.

قم بتوصيل وحدة تخزين USB لنقل البيانات عليها، ثم قم باختيار العناصر التي تود الاحتفاظ بها من خلال تحديد المربع الموجود بجوار كل عنصر، كما يمكنك اختيار الألعاب التي ترغب في حفظها من خلال اختيار (التطبيقات) Applications من القائمة.

بمجرد تحديد ما تريد نسخه احتياطيًا؛ قم بالضغط على خيار (التالي) Next. حيث سترى حجم ملف النسخة الاحتياطية واسم النسخة الاحتياطية (التي يمكنك تعديلها إذا أردت).

بمجرد الانتهاء اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي) Back Up.

في هذه المرحلة؛ لا تقم بإزالة وحدة تخزين USB، أو إيقاف تشغيل الجهاز لأي سبب من الأسباب، حيث يجب أن تنتظر حتى يقوم جهاز PS4 Pro بنقل الملفات.

بمجرد إكمال عملية النسخ الاحتياطي؛ قم بغلق جهاز PS4 Pro ثم انتظر لعدة دقائق، ثم قم بفتحه مرة أخرى.

ثالثًا؛ إنشاء نسخة من نظام التشغيل لاستعادته مرة أخرى:

باستخدام حاسوبك توجه إلى موقع Sony لتنزيل نظام تشغيل PS4 Pro.

اتبع التعليمات الخاصة بإعداد وحدة التخزين الخارجية وتنزيل التحديث.

قم بإنشاء مجلد باسم (PS4) على الكمبيوتر وإنشاء مجلد باسم (UPDATE) داخله، وتأكد من كتابة أسماء المجلدات بالأحرف الكبيرة مع عدم وجود أية مسافات بين الحروف، بعد الانتهاء من هذه الخطوة قم بنسخ ملف التحديث الذي قمت بتحميله في الخطوة السابقة إلى داخل مجلد UPDATE ولا تقم بإحداث أي تغيير في اسم هذا الملف.

قم بنسخ مجلد PS4 على وحدة تخزين USB، واحتفظ بها لاستخدامها بعد استبدال القرص لتثبيت النظام.

رابعًا: استبدال القرص الصلب:

قم بإغلاق جهاز PS4 Pro، وتأكد من إزالة كافة الكابلات بما فيها كابل الطاقة.

في ظهر المنصة وعلى الجانب الأيسر ستجد غطاءً بلاستيكيًا قم بالضغط عليه ورفعه للكشف عن المكونات الداخلية.

قم بفك المسمار الذي يثبت علبة القرص الصلب في مكانها، واحفظه في مكان آمن حيث ستحتاج إليها أثناء إعادة التجميع لاحقًا. ثم قم بسحب العلبة.

قم بفك البراغي الأربعة التي تُثبت القرص الصلب داخل العلبة، ثم اسحب القرص القديم وضع القرص الجديد، وثبت البراغي الأربعة مرة أخرى، ثم قم بإدخال العلبة للجهاز مع الحرص على محاذاة منافذ التوصيل الخاصة بالقرص مع منافذ التوصيل الخاصة بمنصة PS4 Pro. وبعد ذلك ثبتها من خلال ربط البرغي الأول.

قم بوضع الغطاء البلاستيكي مرة أخرى وقم بتوصيل كافة الكابلات.

قم بتوصيل وحدة التخزين التي بها نسخة من نظام التشغيل ثم قم بتثبيته.

خامسًا؛ استعادة الألعاب والحسابات:

بعد الانتهاء من تثبيت نظام التشغيل، ستطلب منك المنصة تسجيل حساب PlayStation، قم بتخطي كافة الخطوات حتى تصل إلى الصفحة الرئيسية. ثم قم بتركيب وحدة التخزين USB التي قمت بتخزين نسختك الاحتياطية من الألعاب و الحسابات عليها؛ ثم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على System، ثم اضغط على خيار Back Up and Restore.

اضغط على خيار Restore PS4 حيث سيظهر لك ملف النسخة الاحتياطية؛ اضغط عليه.