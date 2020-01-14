انطلاق موسم نتائج الأعمال أهم الأحداث العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: كان انطلاق موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات الحدث الأبرز في الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وجاءت البداية قوية لموسم نتائج الأعمال، مع تحقيق بنك "جي.بي.مورجان" الأمريكي أرباحاً قياسية في العام الماضي تجاوز 36 مليار دولار مع قفزة في الأرباح الفصلية.

كما ارتفعت أرباح "سيتي جروب" بنحو 15 بالمائة في الربع الرابع من العام الماضي لتتجاوز توقعات المحللين مع ارتفاعها خلال 2019 بأكمله.

وجاء الأداء المالي القوي للبنك الأمريكي مع زيادة كبيرة للإيرادات وتراجع معدل الضريبة الفعلي إلى 12 بالمائة في الربع الرابع مقارنة مع 19 بالمائة في الربع نفسه من عام 2018.

مؤشرات وأرقام

وغلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات مع ترقب توقيع الصفقة التجارية وانطلاق موسم نتائج الأعمال.

وذكر تقرير صحفي أنه من المحتمل أن تظل التعريفات الأمريكية سارية على السلع الصينية حتى بعد الانتخابات الرئاسية رغم توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية غداً الأربعاء.

وفي التطورات السياسية، يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على إرسال مادتي مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ غداً الأربعاء.

فيما سجلت شركة "بوينج" أول هبوط لطلبات الطائرات التجارية في 3 عقود على الأقل خلال العام الماضي، بفعل أزمة طراز "737 ماكس"

وتسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما سجل أعلى مستوى في 8 سنوات خلال 2019.

فيما غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات مع انتظار توقيع الصفقة التجارية.

فيما أغلق مؤشر "نيكي" الياباني جلسة اليوم عند أعلى مستوى في 6 أسابيع مع التفاؤل التجاري.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع فائض الحساب الجاري في اليابان بنحو 75 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

النفط يلتقط أنفاسه

تمكنت أسعار النفط من الصعود عند تسوية جلسة اليوم بعد خسائر استمرت لـ5 جلسات متتالية وسط هدوء المخاوف الجيوسياسية.

وجاء صعود النفط مع ترقب بيانات هامة غداً تتعلق بالخام بالإضافة إلى توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

فيما توقع رئيس معهد أبحاث الطاقة في فيينا أن أسعار النفط قد تهبط صوب 40 دولاراً للبرميل إذا تعرض النظام الإيراني للانهيار.

بينما تراجعت أسعار الذهب عند التسوية لتسجل أدنى مستوى في أسبوعين مع التفاؤل التجاري.