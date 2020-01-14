محدث.."داو جونز" يرتفع وحيداً بالختام مع انطلاق موسم نتائج الأعمال

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين ارتفع مؤشر "داو جونز" وحيداً مع انطلاق موسم نتائج الأعمال الفصلية، وترقب توقيع الصفقة التجارية.

وكشف بنك "جي.بي.مورجان" عن تحقيق أرباح سنوية قياسية في العام الماضي، كما تجاوز الأداء المالي التقديرات في الربع الأخير، ليرتفع السهم بأكثر من 1 بالمائة ويقود صعود المؤشر الصناعي "داو جونز".

كما ارتفعت أرباح وإيرادات "سيتي جروب" بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الرابع من عام 2019.

ورغم البداية القوية لنتائج الأعمال إلا أن التوقعات تشير تراجع أرباح شركات "ستاندرد آند بورز" بنحو 2 بالمائة على أساس سنوي.

وينتظر المستثمرون باهتمام توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمقرر أن يتم غداً الأربعاء.

في حين كشف تقرير صحفي أن الولايات المتحدة سوف تنتظر لمعرفة مدى التزام الصين بالاتفاقية الجزئية المقرر توقيعها غداً الأربعاء حتى تقلص التعريفات ضدها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إسقاط وسم الصين بالتلاعب بالعملة بعد أن ضمتها لهذا التصنيف في أغسطس/آب الماضي لأول مرة منذ عام 1994.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 28939.6 نقطة.

فيما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3282.9 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 9251.3 نقطة.

وبحلول الساعة 9:12 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.38.