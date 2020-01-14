رئيس"بلاك روك": أزمة تغير المناخ ستؤدي لإعادة تشكيل قطاع التمويل

مباشر: يرى الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم أن أزمة المناخ ستؤدي إلى إعادة تشكيل جوهرية في قطاع التمويل في وقت أقرب من المتوقع.

وقال "لاري فينك" في خطاب سنوي إلى الرؤساء التنفيذيين نُشر يوم الثلاثاء: "لقد أصبح تغير المناخ عاملاً محددًا في الآفاق طويلة الآجل للشركات، وأعتقد أننا على حافة إعادة تشكيل أساسية للتمويل".

تأتي تعليقات "فينك" في الوقت الذي يستعد فيه قادة الأعمال وصناع القرار والمستثمرون للسفر إلى دافوس بسويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع المقبل.

وأضاف رئيس "بلاك روك": "يعد تغير المناخ دائمًا القضية الرئيسية التي يثيرها العملاء حول العالم مع الشركة، ويسأل المستثمرون كيف ينبغي عليهم تعديل محافظهم الاستثمارية؟".

أوضح "فينك" أنه على مدى 40 عامًا من مسيرتي المهنية في مجال التمويل، شهد عددًا من الأزمات والتحديات المالية إلا أن تغير المناخ أزمة مختلفة في طبيعتها.

وتابع "فينك": "حتى لو تحقق جزء صغير فقط من التأثيرات المتوقعة، فهذه أزمة هيكلية وطويلة الأجل، يجب على الشركات والمستثمرين والحكومات الاستعداد لإعادة تخصيص رؤوس الأموال بشكل كبير".