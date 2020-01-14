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الملك سلمان يوافق على تشكيل مجلس إدارة تقويم التعليم والتدريب

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الملك سلمان يوافق على تشكيل مجلس إدارة تقويم التعليم والتدريب الملك سلمان يوافق على تشكيل مجلس إدارة تقويم التعليم والتدريب

 

الرياض – مباشر: وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على  تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تم تجديد عضوية بعض أعضائه، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين .

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الثلاثاء، شملت الموافقة تجديد عضوية كلٍ من "إيناس بنت سليمان العيسى، وزهير بن صلاح العبدالجبار، وعبدالله بن أحمد الوهيبي" لمدة ثانية في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتضمنت الموافقة، تعيين كلٍ من "ايمان بنت هباس المطيري، ووليد بن حسين أبو الفرج، وأيمن بن أسعد عبده" كأعضاء جُدد في مجلس إدارة الهيئة.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي، أحمد بن حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين بدور الهيئة وأعمالها في تقويم التعليم والتدريب واختيار الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة للمشاركة في حوكمة أعمالها بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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