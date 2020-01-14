الإسكان السعودية: توفير وحدات لـ300 ألف أسرة خلال 2019

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الإسكان السعودية تقديم خدماتها وحلولها السكنية المتنوعة عبر برنامج "سكني" لأكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال 2019.

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أنها أكملت خطتها للعام 2019 على مستوى محاورها الاستراتيجية كافة المنبثقة من "برنامج الإسكان" الذي يأتي بين برامج "رؤية المملكة 2030".

ونوهت الوزارة، بأنها اختتمت العام الماضي بتجاوز مستهدفاتها على مستوى التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وكذلك تطوير الخدمات، إذ تمكّنت الوزارة من تقديم خدماتها وحلولها السكنية المتنوعة عبر برنامج "سكني" لأكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، استفادت من الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها.

وأوضح برنامج "سكني" خلال حفل "ملتقى وزارة الإسكان 2020"، أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال العام الماضي 2019م بلغ 300,041 أسرة، منها 109,162 أسرة سكنت منازلها، فيما شهد شهر ديسمبر/ كانون الأول وحده استفادة 51,778 أسرة، منها 24,194 أسرة سكنت منازلها.

وتوزّعت الأسر المستفيدة على مختلف الخيارات المتاحة، إذ بلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حُجزت خلال عام 2019 نحو 39,332 وحدة سكنية بنسبة 13 في المئة من إجمالي الخيارات المُقدمة العام الماضي، فيما سُلّم نحو 90 ألف أرض مجانية بنسبة 29 في المئة، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة 117,748 أسرة بنسبة 39 في المئة، إضافة إلى 54,647 مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي بنسبة 18 في المئة من إجمالي الخيارات التمويلية والسكنية.

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