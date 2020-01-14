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زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: مساءلة ترامب قد تبدأ الثلاثاء المقبل

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زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: مساءلة ترامب قد تبدأ الثلاثاء المقبل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: مساءلة ترامب قد تبدأ الثلاثاء المقبل

مباشر: قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد قد تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

ويعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على إرسال مادتي مساءلة الرئيس دونالد ترامب (إساءة استخدام السلطة، وعرقلة تحقيقات الكونجرس) إلى مجلس الشيوخ غداً الأربعاء.

وأضاف "ميتش ماكونيل" زعيم الجمهوريين للصحفيين في مبنى "الكابيتول هيل"، اليوم الثلاثاء: "من المحتمل أن يقوم مجلس النواب في النهاية بإرسال لائحة الاتهام إلينا غدًا وسنكون قادرين على إجراء بعض الخطوات الأولية هذا الأسبوع والتي قد تشمل قسم رئيس مجلس الشيوخ جون روبرتس والذي يترأس المساءلة".

وقال ماكونيل: "نأمل أن نكون قادرين على تحقيق ذلك، الأمر الذي سيؤهلنا لبدء المساءلة الفعلية يوم الثلاثاء المقبل".

وأكد ماكونيل أيضًا أنه لا توجد رغبة في مجلس الشيوخ للتصويت لإسقاط التهم الموجهة ضد ترامب دون سماع الحجج ضده.

مباشر (اقتصاد)

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