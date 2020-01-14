محدث.. النفط يرتفع عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات

مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأول مرة في 6 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انتظار إعلان بيانات المخزونات الأمريكية من الخام وترقب توقيع الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط مع تفاؤل المستثمرين بتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمقرر غداً الأربعاء.

كما يركز المستثمرون على مخزونات النفط في الولايات المتحدة والمقرر أن تُصدر بياناتها الأولية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وبحسب بيانات صادرة اليوم، فإن واردات الصين من النفط الخام في عام 2019 نمت بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام السابق له، بسبب نمو الطلب من المصافي الجديدة.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة السعودي "الأمير عبد العزيز بن سلمان" إن بلاده ستعمل من أجل استقرار سوق النفط في وقت يتسم بالتوتر الأمريكي الإيراني المتزايد، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، سيواصلون الحد من مستويات الإنتاج النفطي والتي من المقرر أن ينتهي في مارس/آذار المقبل.

وتعرض الخام للضغط خلال الجلسات الماضية على خلفية هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 58.23 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت القياسي" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 64.60 دولار للبرميل.