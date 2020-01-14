تقرير:التعريفات الأمريكية ضد الصين ستظل سارية حتى بعد الانتخابات الرئاسية

مباشر: ذكر تقرير صحفي أنه من المرجح أن تظل التعريفات الأمريكية الحالية على السلع الصينية سارية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني رغم توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ومن المقرر أن يٌوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو خه" المرحلة الأولى من الصفقة التجارية غداً الأربعاء في البيت الأبيض.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها، اليوم الثلاثاء، أن أي تحرك من واشنطن لتقليص التعريفات الجمركية المفروضة ضد الصين سيتوقف على امتثال بكين لشروط اتفاقية التجارة الأولية.

وذكرت المصادر أن واشنطن وبكين متفهمان أنه في موعد لا يتجاوز 10 أشهر بعد توقيع الاتفاقية الأولية للتجارة غداً الأربعاء، ستراجع الولايات المتحدة التقدم الذي حدث وتقلص التعريفات الجمركية المطبقة الآن سلع صينية بقيمة 360 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن فترة المراجعة التي لا يُتوقع تحديدها في نص الصفقة تهدف إلى منح إدارة ترامب وقتًا للتحقق من التزام الصين بشروط الاتفاقية.