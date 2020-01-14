صندوق التنمية العقارية السعودي: العقود التمويلية تنمو 240% خلال 2019

الرياض - مباشر: ذكر صندوق التنمية العقارية السعودي أنه منذ بداية التحول لصندوق وحتى ديسمبر 2019 تم خدمة أكثر من 209 ألف أسرة، بدعم يصل إلى 13.15 مليار ريال.

ونوه الصندوق في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن قيمة التمويلات المقدمة وصلت لـ86.1 مليار ريال.

وأشار الصندوق، إلى أنها ساهم بتوقيع المستفيدين لأكثر من 160 ألف عقد تمويلي خلال عام 2019، بارتفاع بلغ 240 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من 2018.

وأكد، العقود التمويلية الموقعة في الربع الرابع من 2019 ارتفعت بنسبة 149 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018.

جاء ذلك على خلفية ملتقى الإسكان 2020، المنعقد في السعودية، اليوم.

وألمح الصندوق، إلى أنه تم توفير 6 خيارات مختلفة لبرنامج القرض العقاري، و4 مبادرات وحلول مختلفة؛ لتسهيل الإجراءات التمويلية والسكنية للمستفيدين.

وبين، أنه تم تقديم الموافقات لآخر دفعة على قائمة الانتظار لدى الصندوق منذ 2011.

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