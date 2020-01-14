تغيران متباينان في حصص كبار الملاك بالسوق السعودي

الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودية "تداول" تغيرين متباينين بحصص كبار الملاك خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاء التغير الأول بالخفض في الشركة السعودية لأنابيب الصلب، فيما جاء التغير الآخر بالزيادة في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وكانت التغيرات على النحو التالي:

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