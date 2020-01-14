محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى في أسبوعين

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً لأدنى مستوى في أسبوعين عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اقتراب موعد توقيع الصفقة التجارية.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين غداً الأربعاء، في البيت الأبيض.

وتأثر الذهب سلباً من الأنباء الإيجابية بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث أسقطت إدارة الرئيس دونالد ترامب وصف الصين كمتلاعب بالعملة.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنحو 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6 دولارات مسجلاً 1544.60 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.2 بالمائة ليتراجع إلى 1545.33 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.343.