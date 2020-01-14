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"برشلونة" يتصدر قائمة أغنى أندية العالم بإيرادات 960 مليون دولار

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"برشلونة" يتصدر قائمة أغنى أندية العالم بإيرادات 960 مليون دولار "برشلونة" يتصدر قائمة أغنى أندية العالم بإيرادات 960 مليون دولار

مباشر: حقق نادي "برشلونة" الإسباني إيرادات قياسية تتجاوز نحو 960 مليون دولار، مما جعله أغنى أندية كرة القدم في العالم خلال الموسم الماضي.

وذكر تقرير شركة "ديلويت" والصادر اليوم الثلاثاء، أن برشلونة حقق إيرادات بنحو 959.3 مليون دولار في موسم 2018/2019، مقارنة مع 823 مليون دولار خلال العام السابق له.

وتخطى برشلونة منافسه الأسباني ريال مدريد ليتصدر قائمة أغنى الأندية العالمية، حيث حقق الأخير عائدات بلغت 864 مليون دولار خلال موسم 2019 بانخفاض عن 896 مليون دولار في الموسم السابق له.

وفي المراكز من الثالث حتى الخامس جاءت أندية مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان حيث سجلت 811 مليون و 753.1 مليون و725.5 مليون دولار على التوالي.

وحقق أغنى 20 نادٍ في العالم إيرادات قياسية بلغت 10.6 مليار دولار خلال الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن برشلونة مثال واضح على تكيف نادٍ مع ظروف السوق المتغيرة، مما يقلل من الاعتماد على إيرادات البث ويركز على الإيرادات المتزايدة الواقعة تحت سيطرته".

وأضاف التقرير أن العمليات التجارية للنادي وحدها حققت إيرادات قدرها 437.6 مليون دولار بين عامي 2018 و 2019.

وذكر التقرير: "مع توقع المزيد من النمو في الإيرادات التجارية لبرشلونة، نتوقع أن يحتفظ بالمرتبة الأولى في العام المقبل، ليكون أول نادي في العالم يحقق إيرادات قيمتها مليار دولار في السنوات القادمة".

مباشر (اقتصاد)

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