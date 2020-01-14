محدث.. الدولار يواصل استقراره عالمياً بعد بيانات التضخم

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات التضخم ومع تطورات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما سجل أعلى مستوى في 8 سنوات خلال 2019.

ويترقب المستثمرون توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين غداً الأربعاء، في البيت الأبيض.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة قامت بإلغاء تسمية الصين كمتلاعب بالعملة، في خطوة تسبق عملية التوقيع.

ومن جانبه، توقع بنك "يو.بي.إس" أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1131 دولار، بينما ارتفع أمام العملة اليابانية بنحو 0.1 بالمائة مسجلة 110.07 ين.

في حين انخفضت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة لتصل إلى مستوى 1.3022 دولار، بينما انخفضت أمام نظيرتها السويسرية بنحو 0.3 بالمائة مسجلة 0.9678 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.377 بعد أن ارتفع خلال التعاملات عند مستوى 97.562.