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"بوينج" تسجل صافي سالب لطلبيات الطائرات لأول مرة منذ عقود

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"بوينج" تسجل صافي سالب لطلبيات الطائرات لأول مرة منذ عقود "بوينج" تسجل صافي سالب لطلبيات الطائرات لأول مرة منذ عقود

مباشر: سجلت شركة "بوينج" صافي سالب لطلبات الطائرات التجارية في العام الماضي لأول مرة في 3 عقود على الأقل، بفعل أزمة طراز "737 ماكس".

وقالت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنها فقدت طلبيات لشراء 87 طائرة تجارية في 2019، مما يعني أنها ألغت عدد عمليات أكثر من عمليات الشراء الجديدة.

وجاء ذلك مع فقدان 183 طلباً لطراز "737 ماكس" خلال العام الماضي بعد وقف العديد من دول العالم استخدام هذا الطراز على خلفية حادثتين ممتتين.

وخلال العام الماضي، سلمت "بوينج" 380 طائرة في 2019 وهو أدنى مستوى منذ عام 2007،  مقارنة مع 806 طائرة في العام السابق له.

وبذلك فقدت الشركة الأمريكية صدارتها لقائمة أكبر صانع طائرات في العالم لصالح منافستها "إيرباص" والتي سلمت 786 طائرة في العام الماضي.

وبحلول الساعة 4:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "بوينج" بنحو 1.2 بالمائة إلى 334.10 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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