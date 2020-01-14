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وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن عن موعد بداية الأوكازيون الشتوي

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وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن عن موعد بداية الأوكازيون الشتوي وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن عن موعد بداية الأوكازيون الشتوي

أعلن وزير والتجارة الداخلية عن بدء فترة التصفية الموسمية الأولي أو ما يطلق عليه الأوكازيون الشتوي لعام 2020، وذلك بداية من 27 يناير 2020، على أن يستمر الأوكازيون لمدة شهر، بحيث يكون لكل محل فترة أسبوعين، على أن يتم عرض السلع بأسعار منخفضة وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

الأوكازيون الشتوي

وقد أكد مصيلحي في تصريحاته اليوم في بيان رسمي أن مشاركة المحلات في هذا الأوكازيون ليس إلزاميا على كل التجار، وأن على كل تاجر لديه الرغبة في المشاركة في هذا الأوكازيون أن يقوم بالحصول قبلها على موافقات من مديريات التموين والتجارة الداخلية والذي يقع المحل في دائرته التجارية.

وقد أضاف مصيلحي في تصريحاته اليوم أن هناك رقابة شديدة على المحلات للتأكد من جودة المنتجات التي يتم عرضها بالمحلات خلال فترة الأكازيون، بالإضافة إلى وجود إجراءات مشددة على العروض الوهمية حيث سيتم عمل محاضر ضد المحلات المخالفة.

وحسب ما ذكره البيان الذي صدر اليوم فإنه يستوجب على كافة المحلات المشاركة أن تقوم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، على أن يتم توضيح السعر بها قبل وبعد الأوكازيون.

دليل مصر

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