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الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى مخالفات البناء

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الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى مخالفات البناء الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى مخالفات البناء

قام الرئيس عبد الفتاح بإصدار القرار رقم 1 لسنة 2020، والخاص بتعديلات بعض الأحكام الخاصة بالقانون رقم 17 لعام 2019، والخاص بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

قانون التصالح

جدير بالذكر أن مجلس النواب المصري قد قام بالموافقة على التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون خلال الفترة الماضية.

حيث أن القانون رقم 17 لعام 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالمصالحة على مخالفات البناء وتقنين أوضاع المنشآت المخالفة، وقد اتضح عن طريق التطبيق الفعلي والعملي للقانون أنه لم يحدث الأثر المرغوب فيه.

وقد شملت التعديلات تبعا للقانون الجديد، أنه سيتم مد مدة التصالح للمخالفات لمدة عام من صدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد التعديل، وقد تضمن القانون المعدل إستثناء التجمعات القروية والأماكن التابعة لها من رط طلاء واجهات المباني، والقيام بخصم الغرامات الخاصة بالبناء من التصالح، مع إمكانية الدفع على ثلاثة أقساط بدون فوائد.

دليل مصر

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